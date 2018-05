舊金山兩捷運站派員駐守升降機 防有人大小便（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)和舊金山公車局(Muni)為了解決有人在舊金山Civic Center和Powell車站的升降機裡面大小便的問題,現在開始請人駐守在升降機裡面,這個試驗計劃將為期6個月。

由現在到10月,舊金山Civic Center和Powell捷運站的升降機在捷運營運時間,都會有人守在升降機裡面。

這些職員是非牟利機構Hunters Point Family的員工,捷運和舊金山交通局現聯合聘請這個非牟利機構的人員,看守Civic Center和Powell車站的升降機,他們不是清潔工人,也不是執法人員,可是配備通訊設備,可隨時通知當局發生什麼問題,他們也會有禮貌地接待乘坐升降機的人士。

舊金山這兩個車站的升降機,經常有人在裡面大小便,臭名遠播,捷運和Muni公車局設法要解決這個問題。

灣區捷運董事Bevan Dufty說:”Civic Center站問題最嚴重,無家可歸者和有精神問題的人,令乘客尤其在夜晚感到不安全。”

舊金山交通局運輸總監Ed Reiskin說:”我們需要給予乘客尊嚴,要尊重那些坐輪椅、推著嬰兒手推車和拿著行李的乘客,使他們不需要坐升降機時掩著鼻子,以及在升降機裡不需要為安全感到擔憂。”

駐守升降機的職員時薪15元,超時補薪另計,整個計劃耗資60萬元,由灣區捷運和舊金山交通局平分賬單。

