【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區捷運(BART)元旦起推出新措施,嚴懲搭”霸王車”的乘客。

捷運提醒乘客,由週一起,不論入閘後、在月台候車,或者在車廂中,捷運警察及捷運職員都有權向每名乘客查票。

乘客需要出示有效車票或者Clipper路路通卡作付款證明,如果當局發現乘客搭”霸王車”,成人每次的罰款最高可達120元,而未成年人士的罰款是60元,可用社區服務抵銷。

如果成人乘客在一年內被發現搭霸王車3次或以上,當局有權刑事票控乘客,每次的罰款是250元,低收入人士可以48小時社區服務抵銷。

捷運估計,每年因為乘客搭”霸王車”損失1,900萬至2,500萬,希望新措施起阻嚇作用。

措施實施後有一個月的緩衝期,當局於2月1日起才會向違規者開罰單。

