【KTSF 郭柟報導】

灣區捷運(BART)列車集體搶劫案有新進展,捷運最新發布的消息指出,警方仔細看過列車車廂裡閉路電視拍下的畫面,已經辨認出幾名匪徒的身份,不過暫時未拘捕任何人。

週六晚上,有40到60名青少年集體闖進東灣奧克蘭市(屋崙)Coliseum體育館站的捷運列車搶劫乘客,搶走6名乘客的財物,打傷兩人的臉部。

捷運以匪徒未成年為理由,拒絕公開有關閉路電視片段,不過表示會跟執法部門合作,辨認其餘的匪徒。

另外,捷運表示會繼續在車站附近加派警員巡邏,捷運當局將於週四開會討論有關議題,另外討論如何阻止乘客衝閘逃票。

有報導指涉案該班青年衝閘進入車廂打劫,不帶任何武器,得手幾分鐘後各自分散逃走。

