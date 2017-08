灣區捷運聲稱面臨巨額財赤 卻被踢爆大發免費乘車證（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

正當灣區捷運(BART)面對數以百萬元計的財政赤字,以及乘客坐霸王車的問題,有報導顯示,捷運發出一萬多張免費乘車證給員工、退休員工、董事會成員及他們的家屬免費乘坐捷運,還有休班執法人員也享有免費乘車福利。

根據舊金山紀事報專欄作家Matier & Ross的報導指出,捷運提供的數據紀錄顯示,捷運發出Smart pass免費乘車證給3,624名在職員工、2,000多名退休員工,以及接近7,000名員工家屬,再加上4,000名休班執法警員,合共超過17,000張

免費乘車證。

以平均來回票價7.6元來計算,相等於一日13萬元利潤。

捷運發言人就表示,這項員工福利自1972年,捷運營運開始就已經存在,又說員工免費乘車福利並不影響營運成本。

對於給予警員免費乘車證,是希望他們多點在捷運出現,保證乘客安全。

美國公共交通協會發言人指出,提供免費乘車證給系統內的員工以及親屬,是非常普遍的做法,舊金山Muni系統都有一樣的員工福利。

捷運強調他們會監控免費乘車證的使用,避免出現濫用。

