灣區捷運聲稱面臨巨額財赤 卻被踢爆大發免費乘車證（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

正當灣區捷運（BART）面對數以百萬元計的財政赤字，以及乘客坐霸王車的問題，有報導顯示，捷運發出一萬多張免費乘車證給員工、退休員工、董事會成員及他們的家屬免費乘坐捷運，還有休班執法人員也享有免費乘車福利。

根據舊金山紀事報專欄作家Matier & Ross的報導指出，捷運提供的數據紀錄顯示，捷運發出Smart pass免費乘車證給3,624名在職員工、2,000多名退休員工，以及接近7,000名員工家屬，再加上4,000名休班執法警員，合共超過17,000張

免費乘車證。

以平均來回票價7.6元來計算，相等於一日13萬元利潤。

捷運發言人就表示，這項員工福利自1972年，捷運營運開始就已經存在，又說員工免費乘車福利並不影響營運成本。

對於給予警員免費乘車證，是希望他們多點在捷運出現，保證乘客安全。

美國公共交通協會發言人指出，提供免費乘車證給系統內的員工以及親屬，是非常普遍的做法，舊金山Muni系統都有一樣的員工福利。

捷運強調他們會監控免費乘車證的使用，避免出現濫用。

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