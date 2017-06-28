灣區捷運列車全面安裝攝錄機 耗費140萬

By

【KTSF 江良慧報導】

灣區捷運（BART）官員表示，他們已經完成把所有列車上假的攝錄機，更換成真正有攝錄功能的攝錄機。

捷運所有列車的天花都有這些攝錄機，一個有紅色閃燈的白色盒子，令人以為有閉路電視監控。

捷運乘客Marquess McDowell說：”萬一有事發生，能有額外眼睛監察很好。”

但其實大部分鏡頭都是假的，希望阻嚇犯罪，但從週三開始，大家看到的所有攝錄機都是真實的，因為捷運員工已經完成所有安裝。

整個工程歷時超過一年，在2016年捷運車廂發生槍殺後，捷運警察發放疑犯在車站內的照片，但同時承認沒有事發的錄影片段，因為槍擊案是在假鏡頭前發生。

調查案件時，舊金山紀事報揭露，有可錄影鏡頭的捷運列車不足3分之1，現在新的鏡頭可以拍攝每個車廂內的高清片段。

捷運所有669個車廂，每個都有4部攝錄機，整項工程耗資140萬。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。