灣區捷運列車全面安裝攝錄機 耗費140萬

【KTSF 江良慧報導】

灣區捷運(BART)官員表示,他們已經完成把所有列車上假的攝錄機,更換成真正有攝錄功能的攝錄機。

捷運所有列車的天花都有這些攝錄機,一個有紅色閃燈的白色盒子,令人以為有閉路電視監控。

捷運乘客Marquess McDowell說:”萬一有事發生,能有額外眼睛監察很好。”

但其實大部分鏡頭都是假的,希望阻嚇犯罪,但從週三開始,大家看到的所有攝錄機都是真實的,因為捷運員工已經完成所有安裝。

整個工程歷時超過一年,在2016年捷運車廂發生槍殺後,捷運警察發放疑犯在車站內的照片,但同時承認沒有事發的錄影片段,因為槍擊案是在假鏡頭前發生。

調查案件時,舊金山紀事報揭露,有可錄影鏡頭的捷運列車不足3分之1,現在新的鏡頭可以拍攝每個車廂內的高清片段。

捷運所有669個車廂,每個都有4部攝錄機,整項工程耗資140萬。

