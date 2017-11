By

灣區捷運(BART)為了打擊逃票,派出警員突擊檢查,捷運警方上週四一天之內發出52張告票,並拘捕了6個人。

上週四下午1點到晚上8點,警方在東灣Del Norte和El Cerrito Plaza兩個捷運站,截查了69名涉嫌逃票的乘客,票控了52人和拘捕了6個人。

另外,上週六早上,警方在Hayward車站拘捕一名男子,他涉嫌逃票、向警方提供假姓名、拒捕以及毆打一名警員。

捷運每年因為乘客逃票而造成的損失高達1,500萬到2,500萬元。

