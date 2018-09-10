捷運乘客往Warm Springs站 無須再在Fremont站轉車

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灣區捷運（BART）宣佈，從週一開始往來東灣Warm Springs站之間綠線及橙線的乘客，將不再需要在Fremont站轉車。

早前捷運乘客在工作日從Warm Springs乘搭橙線前往Richmond的話，需在Fremont站轉車，而週六期間需要乘搭綠線前往舊金山的乘客，需在Bay Fair站轉車。

而從週一開始，在工作日的橙線列車及週六的綠線列車，將同時停靠Warm Springs站。

另外，工作日的綠線列車服務，將恢復從早上5點開始營運。

而往來Antioch站之間的列車，在晚上8點半之後 ，將作出一至兩分鐘的調整，下午1點11分到達Pittsburg Bay Point的列車，將會折返不再繼續前往連接Antioch列車的中轉站。

詳情可登陸捷運網站進行查詢，網止：https://www.bart.gov/schedules/bystation

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