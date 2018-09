捷運乘客往Warm Springs站 無須再在Fremont站轉車

By

【KTSF】

灣區捷運(BART)宣佈,從週一開始往來東灣Warm Springs站之間綠線及橙線的乘客,將不再需要在Fremont站轉車。

早前捷運乘客在工作日從Warm Springs乘搭橙線前往Richmond的話,需在Fremont站轉車,而週六期間需要乘搭綠線前往舊金山的乘客,需在Bay Fair站轉車。

而從週一開始,在工作日的橙線列車及週六的綠線列車,將同時停靠Warm Springs站。

另外,工作日的綠線列車服務,將恢復從早上5點開始營運。

而往來Antioch站之間的列車,在晚上8點半之後 ,將作出一至兩分鐘的調整,下午1點11分到達Pittsburg Bay Point的列車,將會折返不再繼續前往連接Antioch列車的中轉站。

詳情可登陸捷運網站進行查詢,網止:https://www.bart.gov/schedules/bystation

