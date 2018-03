By

灣區捷運(BART)公布的最新數據顯示,2017年在捷運內發生的電子產品盜竊案,較2016年上升了52%。

數據表示,去年捷運警方成功拘捕小偷的數字,雖然較2016年上升了40%,但如此同時,去年在捷運內發生的電子產品盜竊案有417宗,遠高於2016年的274宗。

當中有些盜竊案涉及暴力或威嚇,這類案件在2016年有279宗,2017年增至347宗,增幅是24%。

至於捷運停車場內發生的汽車盜竊案則下降了13%。

另外,當局亦指出,去年逃票的人數激增,去年共有8,223人被發出逃票的罰款或警告,較2016年的4,382人高出88%。

當局表示,正在招聘更多的捷運警察,及利用閉路電視的高科技設備,以更有效打擊更多罪案。

