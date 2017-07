By

【KTSF 崔凱橋報導】

在過去3個月,灣區捷運(BART)發生3宗乘客被青少年集體搶劫案,而近日有捷運董事批評,BART當局就事件公開的資料太少。

捷運董事Bevan Dufty表示,對捷運當局就過去3宗群體搶劫案,沒有對公眾公開資料感到失望。

BART的發言人則回應,由於閉路電視所拍攝的都是一群未成年人士的犯案過程,堅持搶劫的片段不能公開。

不過根據本地電視台KPIX獲得由捷運助理經理發出的備忘錄中顯示,不公開片段的原因是因為捷運認為那只是輕微的犯罪行為,會令BART形象受損,以及傳媒的報導會對乘坐BART不同種族的人士造成不公平的影響。

捷運警察局長強調,警方把罪案圖放上網,就是致力提高透明度的表現。

Dufty表示,罪案圖並不能告訴公眾究竟發生了何事,捷運警方應恢復發出罪案報告,提高透明度。

