【KTSF 林佩樺報導】

灣區捷運(BART)發放給上千名員工,每人價值數百元的乘車優惠,但今年乘車人次不增反減,為什麼員工仍可分得優惠,引起質疑。

灣區捷運近年面臨財務問題,乘車人次減少,債務卻累積增高,捷運卻向3,600名員工發放每人500元的乘車優惠,捷運董事回應表示,員工當初合約裡就有寫明會發放。

與去年相比,捷運的乘車人次下降3%,平均週間的人次還是比捷運當初的預期多出1%,所以不管人流有沒有降低,員工都能拿到獎勵。

這個福利制度源自於2013年勞資雙方達成的協議,當時員工罷工一度造成捷運系統癱瘓。

其中大約1,000名捷運的高級職員將不會拿到獎金,但中等主管都會得到,總計將發出180萬元,乘客寧願將錢花在哪?答案是增派警方維持治安以及維持車站清潔。

