By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區捷運系統(BART)今年以來的罪案率比去年同期上升22%,大部分罪案是偷手機及其他電子產品。

捷運代理警察局長Jeffrey Jennings表示,在今年第一季度,就已經發現罪案大幅上升。

對於上週六夜晚,東灣Coliseum站發生數十個青少年集體行劫、毆打乘客事件,Jennings稱,疑犯人數之多前所未見,目前當局已辨認到當中數名青少年疑犯的身份。

針對目前的情況,捷運加派警員超時工作應對罪案。

更多新聞:

捷運列車少年賊匪集體搶劫案 警方鎖定匪徒身分

數十少年賊匪闖捷運列車 連環打劫乘客財物

灣區捷運計劃增聘人手 查乘客有否付車資

再有舊金山纜車司機涉虧空車費 每次值班私吞數百

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。