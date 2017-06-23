灣區捷運通過加價 定立庇護移民政策

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［KTSF 崔凱橋報導】

灣區捷運（BART）董事會於週四早上通過實施”安全運輸系統”的政策，表示所有乘客的身分在乘坐捷運時都會受到保護，同時通過調高車費。

通過的安全政策是指，除非是法院的命令、州法例或聯邦法例的規定，否則捷運警察會避免與聯邦執法人員合作，掃蕩或拘捕無證人士，以及拒絕提供無證移民的資料。

BART發言人表示，這項政策並不是庇護政策，原因是有不少董事會成員擔心特朗普總統將停止對BART的聯邦撥款。

另外，董事會亦通過由2018年1月開始，車費將會按通脹上調2.7%，另外，購買紙張車票的乘客，將要支付0.50元附加費，董事會的目標是希望取締紙張車票。

另外，5至12歲兒童的減價優惠將會由62.5%調降至50%，但會為13至18歲的青少年乘客提供半價乘車優惠。

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