灣區捷運通過加價 定立庇護移民政策

[KTSF 崔凱橋報導】

灣區捷運(BART)董事會於週四早上通過實施”安全運輸系統”的政策,表示所有乘客的身分在乘坐捷運時都會受到保護,同時通過調高車費。

通過的安全政策是指,除非是法院的命令、州法例或聯邦法例的規定,否則捷運警察會避免與聯邦執法人員合作,掃蕩或拘捕無證人士,以及拒絕提供無證移民的資料。

BART發言人表示,這項政策並不是庇護政策,原因是有不少董事會成員擔心特朗普總統將停止對BART的聯邦撥款。

另外,董事會亦通過由2018年1月開始,車費將會按通脹上調2.7%,另外,購買紙張車票的乘客,將要支付0.50元附加費,董事會的目標是希望取締紙張車票。

另外,5至12歲兒童的減價優惠將會由62.5%調降至50%,但會為13至18歲的青少年乘客提供半價乘車優惠。

