【KTSF 陳令楠報導】

灣區捷運(BART)在東灣的部分捷運站,停車場經常爆滿,為了應對車位緊張的問題,當局正考慮不同的建議。

其中一個建議是根據停車的時段收費,在繁忙時段加收停車費,有捷運董事反對,認為此舉會加重一些工薪族乘客的負擔,而且捷運需亦要更新相關繳費設備。

有人提出使用車牌讀取器來收取停車費,但這樣做會牽涉乘客的私隱。

亦有人建議增加停車位,以解決車位不足的問題,目前這幾項建議只在討論階段,週四的董事會會議未有就建議進行表決。

另外,從3月1號開始,West Oakland捷運站的每日停車費將升至10元,Coliseum捷運站的每日停車費將升至3元。

