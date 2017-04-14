灣區捷運面臨3千多萬赤字 州府撥款暫解燃眉之急

【KTSF 游瑋珊報導】
灣區捷運（BART）獲州政府撥款，暫時不考慮以縮短服務時間來解決財政赤字，但仍在考慮其他開源節流方案。
捷運來年可能面臨高達3,500萬的赤字，要如何填補，董事會曾提過要中止清晨5時前服務來節流，不過週四決定轉舵，主要因為州政府一筆1,600萬的撥款，為捷運解燃眉之急。
灣區捷運發言人Jim Allison說：”這是好消息，1,600萬填補預計達3,400萬的財政赤字，這解決四成問題。”
但剩下的六成問題要如何解決，董事會就正考慮向仍使用一般車票，沒使用路路通卡的乘客，徵收5毫的附加費。
另外，青少年優惠也可能會由現時便宜62.5%變成半價，董事會預料會在6月有最終決定。
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