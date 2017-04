灣區捷運面臨3千多萬赤字 州府撥款暫解燃眉之急

By

【KTSF 游瑋珊報導】

灣區捷運(BART)獲州政府撥款,暫時不考慮以縮短服務時間來解決財政赤字,但仍在考慮其他開源節流方案。

捷運來年可能面臨高達3,500萬的赤字,要如何填補,董事會曾提過要中止清晨5時前服務來節流,不過週四決定轉舵,主要因為州政府一筆1,600萬的撥款,為捷運解燃眉之急。

灣區捷運發言人Jim Allison說:”這是好消息,1,600萬填補預計達3,400萬的財政赤字,這解決四成問題。”

但剩下的六成問題要如何解決,董事會就正考慮向仍使用一般車票,沒使用路路通卡的乘客,徵收5毫的附加費。

另外,青少年優惠也可能會由現時便宜62.5%變成半價,董事會預料會在6月有最終決定。

