【KTSF 吳倩妤報導】

西班牙加泰羅尼亞警方證實,已擊斃上星期巴塞隆那恐襲案中,負責駕駛客貨車的22歲摩洛哥裔通緝犯阿博亞科布。

西班牙警方指,有人報案發現阿博亞科布在巴塞隆那一個市郊小鎮,警員到場時發現他配戴疑似炸藥腰帶,並高呼真主偉大,警員將他擊斃。

當局事後出動機械人,移除炸藥腰帶,期後證實是假炸藥腰帶,但警方指阿博亞科布攜帶的袋內藏有刀。

當局調查又發現,阿博亞科布上星期四在巴塞隆那旅遊區開車撞死13人後,再騎劫一架汽車逃走,阿博亞科布更將司機殺死,藏屍車內令遇害人數上升至15人,百多人受傷。

西班牙當局指上星期的連環恐襲,涉及12名伊斯蘭極端份子,當中6人已經被擊斃,4人被捕。

