前美國第一夫人芭芭拉布殊週二在寓所去世,享年92歲。

芭芭拉布殊過去一年因為患上肺病和充血性心力衰竭,而多次入院治療,到最近返回家中接受寧養護理。

芭芭拉布殊於1945年與當時是海軍飛行員的老布殊結婚。

在老布殊出任美國第41屆總統期間,芭芭拉身為第一夫人,致力掃盲活動,隨後他們的兒子小布殊出任美國第43任總統,因此她成為美國歷史上,唯一見證丈夫和兒子都做總統的女性。

她的珍珠頸鍊和一頭白髮成為她的標記,也為華盛頓帶來祖母式的風格,而她本人也很受民眾的愛戴。

