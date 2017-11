By

【KTSF】

在美國做陪審團是每個公民的義務,連總統和前總統也不例外。

前總統奧巴馬週三就按通知到達法庭,不過他很快就獲准離開。

奧巴馬在特勤人員陪同下到達法庭,法庭外一早就有大批民眾等候與他揮手,他進入法庭後,更與其他陪審團人選握手,不少人更帶備奧巴馬的著作,找他簽名和拍照。

一個等候做陪審員的男人表示,他原本不打算出現,直到他母親向他發短信告訴他奧巴馬會出現。

稍後法院的首席法官向記者表示,沒有挑選奧巴馬當陪審員。

奧巴馬週三到法庭,可以得到17.2元車馬費,他會把錢捐給法庭所屬的Cook縣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。