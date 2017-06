By

【KTSF 吳倩妤報導】

孟加拉暴雨成災觸發山泥傾瀉,造成141人死亡。

孟加拉東南部蘭格馬蒂暴雨成災,引發山泥傾瀉,有逾百人死亡,超過5,000民居損毀。

救援人員逐家逐戶搜索失蹤者,預料遇難人數將進一步增加,由於山區道路中斷,當局嘗試搭建臨時橋樑進入災區。

孟加拉正值雨季,星期一開始連場大雨,多條河流水位上升,氣象部門預測,短期內雨勢將持續。

