【KTSF 吳倩妤報報】

土耳其中部奇石林發生熱氣球懷疑遇到強風而要硬著陸意外,造成至少49人受傷,當中包括15名中國遊客。

事發於土耳其旅遊勝地卡帕多細亞,一批主要來自歐洲、中國和南韓等地的遊客,乘坐熱氣球觀光時,因為出現強風,其中3個熱氣球要緊急硬著陸,造成多人受傷。

傷者被送到卡帕多細亞的醫院救治,其中9人骨折,另外多人受輕傷,大部份傷者經治理後已經出院。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。