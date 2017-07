罐頭接縫有缺陷 Bush’s 3款罐頭食品需回收

By

【KTSF 黃恩光報導】

生產罐頭烤豆的Bush’s公司宣布,自願回收3款罐頭產品。

Bush’s公司表示,因為負責生產罐頭的廠商製造過程出現問題,罐頭的接縫可能有缺陷,要回收的3款罐頭產品是28安士裝黃糖Hickory口味的烤豆、Country Style烤豆,還有原味烤豆。

3款產品的最佳食用日期都是2019年6月或之前。

Bush’s公司強調沒有人因為食用罐頭烤豆而不適,可是呼籲消費者扔掉要回收的罐頭。

以下為Bush’s烤豆回收批次編號:

28 oz Bush’s Best Brown Sugar Hickory

6097S GF, 6097P GF

BEST BY JUN 2019

28 oz Bush’s Best Country Style

6077S RR, 6087S RR, 6077P RR, 6087P RR

BEST BY JUN 2019

28 oz Bush’s Best Original

6057S LC, 6057P LC

BEST BY JUN 2019

查詢電話:1-800-590-3797

