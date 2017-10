百度在南灣矽谷舉行第二代無人駕駛車發佈會（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中國網路搜尋服務公司百度週三晚在南灣矽谷,首度舉行公司旗下第二代無人駕駛車阿波羅1.5北美發佈會。

在矽谷Sunnyvale市百度公司舉行的阿波羅1.5第二代無人駕駛車見面會,吸引了兩三百業內人士出席,百度總裁張亞勤演講時表示,為加速無人駕駛車的發展速度,百度決定將阿波羅的自動駕駛軟件資源與同業共享。

百度公司總裁張亞勤說:”阿波羅是一個開放、完整,以及安全的軟件平台,希望能讓所有合作者發展自己的自動駕駛技術,用這些資料、車輛及系統。”

阿波羅今年4月宣布開放技術軟件平台後,目前已有近100家公司願意在阿波羅網站上申請開放資料,並已經簽署50項生產或聯合產品開發的合作協議。

阿波羅1.0即第一代自動駕駛車在今年7月在北京正式亮相,時隔3個月,第二代阿波羅1.5也跟大眾見面了,顯示軟件技術開放的好處。

張亞勤說:”我們相信開放形式是正確方向,創造最高品質的自動駕駛系統,業內開放平台能讓同行合作者有更好的貢獻及創新。”

百度其中一個大的合作夥伴AutonomouStuff週三也表示,雖然與百度在自駕技術的合作時間很短,但很成功,未來還會繼續合作,而百度也計劃在未來3年投入1.5億美元,進行超過100個有關無人駕駛技術創新項目,同時繼續擴大合作生態圈。

百度矽谷無人駕駛團隊負責人王京傲說:”是為合作、協作,不是為競爭,百度將專注於軟件高品質服務,包括高清地圖,還有模擬及貢獻能力和技術,讓整個行業創新腳步更快,在一起我們可以讓自動駕駛更好更快。”

百度自動駕駛車的目標是到2019年可以在高速路上行駛,到2021年則能在城市道路行駛。

