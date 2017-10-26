百度在南灣矽谷舉行第二代無人駕駛車發佈會（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

中國網路搜尋服務公司百度週三晚在南灣矽谷，首度舉行公司旗下第二代無人駕駛車阿波羅1.5北美發佈會。

在矽谷Sunnyvale市百度公司舉行的阿波羅1.5第二代無人駕駛車見面會，吸引了兩三百業內人士出席，百度總裁張亞勤演講時表示，為加速無人駕駛車的發展速度，百度決定將阿波羅的自動駕駛軟件資源與同業共享。

百度公司總裁張亞勤說：”阿波羅是一個開放、完整，以及安全的軟件平台，希望能讓所有合作者發展自己的自動駕駛技術，用這些資料、車輛及系統。”

阿波羅今年4月宣布開放技術軟件平台後，目前已有近100家公司願意在阿波羅網站上申請開放資料，並已經簽署50項生產或聯合產品開發的合作協議。

阿波羅1.0即第一代自動駕駛車在今年7月在北京正式亮相，時隔3個月，第二代阿波羅1.5也跟大眾見面了，顯示軟件技術開放的好處。

張亞勤說：”我們相信開放形式是正確方向，創造最高品質的自動駕駛系統，業內開放平台能讓同行合作者有更好的貢獻及創新。”

百度其中一個大的合作夥伴AutonomouStuff週三也表示，雖然與百度在自駕技術的合作時間很短，但很成功，未來還會繼續合作，而百度也計劃在未來3年投入1.5億美元，進行超過100個有關無人駕駛技術創新項目，同時繼續擴大合作生態圈。

百度矽谷無人駕駛團隊負責人王京傲說：”是為合作、協作，不是為競爭，百度將專注於軟件高品質服務，包括高清地圖，還有模擬及貢獻能力和技術，讓整個行業創新腳步更快，在一起我們可以讓自動駕駛更好更快。”

百度自動駕駛車的目標是到2019年可以在高速路上行駛，到2021年則能在城市道路行駛。

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