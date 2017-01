By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普一直愛用Twitter發表出位言論,有國家公園於是將計就計,用推文列出氣候變化的數字。

特朗普曾經發言質疑氣候變化的真確性,有見及此,南達科他州Badlands國家公園於是在週二發佈了三個推文,內容是關於氣候變化的統計數字,他表示目前二氧化炭在大氣層含量是史上新高,又指出海洋酸性比工業革命時代增加了近三成。

不過這幾個推文上載了幾小時就被刪除,但有網民就截了圖,並上載到社交網站上瘋傳。

