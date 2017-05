肥皂泡玩具被驗出含可致敗血症細菌 兒童玩後要洗手（視頻）

By

香港消委會驗出一款肥皂泡玩具含致病菌”銅綠假單胞菌”,有兒童接觸後患上細菌性敗血症,消委會提醒兒童玩肥皂泡玩具後,須盡快清潔雙手。

肥皂泡玩具相信不少小朋友都玩過,消委會抽驗12款,在兩款的樣本驗出微生物總量較高,當中一款更檢出致病菌銅綠假單胞菌。

外國有兒童接觸帶有這款菌的肥皂泡玩具後,出現下肢疼痛、喉嚨痛和高燒等徵狀,其後經血液檢測,證實患上細菌性敗血症。

消委會提醒家長,不要讓抵抗力較差的兒童接觸有菌的肥皂泡,患嚴重疾病,例如原發性免疫缺陷、白血病,或最近曾經接受化療,身體有傷口的兒童,可能造成更嚴重的感染。

消委會已將檢測結果轉交海關跟進,本地法例或玩具安全標準,沒有規定玩具和兒童產品在標籤上標示生產日期、保質期和使用期限等資料。

消委會建議生產商在產品列明有關資料,又提醒家長,肥皂泡玩具開封後應盡快用完,接觸肥皂泡溶液後盡快清潔皮膚和衣服,減少細菌感染的機會。

