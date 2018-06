By

香港屯門一名9個月大女嬰在家中懷疑由床上墮地,送院後不治。

女嬰遺體由忤工運走送往殮房,等候驗屍確定死因,現場是良景邨良萃樓一個單位。

週三晚9時許,一名9個月大女嬰被家人發現昏迷在地上,於是報警,救護員到場為女嬰急救,再送屯門醫院搶救。

警方指涉事家庭一家六口,家人週三晚將女嬰放在床上睡覺,約一小時後發現她趴在地上昏迷,警方經調查後相信事件無可疑。

