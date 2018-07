By

在炎熱的夏天,不少兒童喜歡玩water balloon,將水注入小小的氣球當作玩具,不過這種玩法其實對於幼童來說非常危險,在印第安納州一個9個月大的嬰兒,因為吞了一個灌了水的小氣球,而窒息死亡。

母親Katie Chamberlain說:”事情發生得太快,我來不及阻止,氣球就被他吞了,他不能再呼吸。”

這名住在Indianapolis的母親表示,上個月,她和4個兒子在戶外玩水氣球,其中一個氣球不知為什麼在屋子裡出現,她9個月大的兒子吞了氣球之後窒息。

這名母親立刻對兒子做心肺復蘇,可是已經太遲。

醫生表示,對於幼童來說,氣球是最危險的玩具,常常導致兒童窒息,家長需要非常小心。

