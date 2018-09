紐約皇后區託兒所爆血案 3女嬰兩成人被刀刺受傷

By

紐約皇后區一間在住屋經營的託兒所,週五凌晨發生刀傷血案,一名婦人用利刀刺傷5人,當中3人是初生嬰兒,懷疑涉案的52歲婦人在犯案後,用利刀自殘手腕,目前已被警方扣查。

事發於凌晨4時左右,所有傷者已送院治療,全部沒有生命危險。

當局仍在調查婦人的犯案動機,暫時尚未向她落案起訴。

案發現場是位於Flushing區,有極多華人聚居,託兒所位處一幢樓高3層的連幢式住屋(Townhouse)內,有多個家庭居住,當局正在調查,案發的託兒所是否無牌經營。

警員接報到場後,發現一名只有3天大的女嬰和一名只有1個月大的女嬰,被人用利刀刺中腹部,另外一名只有20天大的女嬰,被人用刀刺傷耳朵、下巴和嘴唇,其中一名受傷女嬰的父親和在託兒所工作的一名婦人也被刀刺傷。

警方在案發現場起回一柄菜刀和切肉刀。

警方是在地牢發現懷疑涉案的婦人,但當時流著血,不省人事,急救人員為她施救後,她已回復知覺,已送院治療。

根據紐約州當局的紀錄,案發現場是一間名為Mei Xin Care Inc.的登記地址,但該公司並無電話號碼。

