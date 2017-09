By

【KTSF】

海灣大橋收費站週二清晨發生交通意外,兩輛汽車相撞,期間一名收橋費的員工被車撞上。

事發於清晨5時25分左右,兩輛汽車相撞,其中一輛汽車撞上一名收橋費的員工,暫時未知其傷勢如何。

當局仍在調查事故起因。

