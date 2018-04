By

【KTSF】

西南航空引擎爆炸,導致一死7傷的事件,再度讓各界關注飛航安全問題,本台邀請到航太工程師,同時也是美國飛航專家的王立禎,來深入探討這個事件。

