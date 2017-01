意大利雪崩覆蓋酒店 30人據報被困恐遇難（視頻）

By

意大利中部Abruzzo山區發生雪崩,覆蓋一間酒店,有生還者表示,約有30人被困酒店內,有被困的人發出短信求救,當地救援人員指營救困難,有報導指出,雪崩是由週三發生的多場地震引發。

當地時間週三晚,上千噸的雪從Gran Sasso山東面掉落,覆蓋一間滑雪旅遊區的三層酒店,並將酒店推移30呎,大雪重量將酒店屋頂壓崩,大量的雪漏入大樓。

據當地媒體引述生還者報導,雪崩發生時,該酒店裡面有22名住客和8名酒店工作人員,其中包含幾名小童,被困者向外發出求救短信,稱”救命!救命!”"我們就快凍死了”。

報導指,有一名男子去車內取東西時雪崩來襲,自己無事,但妻子和兩個孩子都還在酒店內。

救援工作艱難展開,天氣惡劣加上交通不便,救援人員只能連夜滑雪6英哩才能到達事發地點,而到達時已是當地時間週四清晨4點,救護車更無法進入事發地點,而只能停泊在幾英哩外的地方。

目前,救援人員已發現兩名生還者,並搜索到一具遺體,救援人員正用重型機器挖掘,暫時未發現其他生還者。

去年8月,該地區發生地震,近300人死亡,至10月更有3場黎克特制6級以上地震。

而週三,在55英哩外的鄰近區域又發生幾場5級以上地震,這些地震有可能引發這次雪崩,救援人員仍在盡力搜救生還者。

