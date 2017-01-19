意大利雪崩覆蓋酒店 30人據報被困恐遇難（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

意大利中部Abruzzo山區發生雪崩，覆蓋一間酒店，有生還者表示，約有30人被困酒店內，有被困的人發出短信求救，當地救援人員指營救困難，有報導指出，雪崩是由週三發生的多場地震引發。

當地時間週三晚，上千噸的雪從Gran Sasso山東面掉落，覆蓋一間滑雪旅遊區的三層酒店，並將酒店推移30呎，大雪重量將酒店屋頂壓崩，大量的雪漏入大樓。

據當地媒體引述生還者報導，雪崩發生時，該酒店裡面有22名住客和8名酒店工作人員，其中包含幾名小童，被困者向外發出求救短信，稱”救命！救命！”"我們就快凍死了”。

報導指，有一名男子去車內取東西時雪崩來襲，自己無事，但妻子和兩個孩子都還在酒店內。

救援工作艱難展開，天氣惡劣加上交通不便，救援人員只能連夜滑雪6英哩才能到達事發地點，而到達時已是當地時間週四清晨4點，救護車更無法進入事發地點，而只能停泊在幾英哩外的地方。

目前，救援人員已發現兩名生還者，並搜索到一具遺體，救援人員正用重型機器挖掘，暫時未發現其他生還者。

去年8月，該地區發生地震，近300人死亡，至10月更有3場黎克特制6級以上地震。

而週三，在55英哩外的鄰近區域又發生幾場5級以上地震，這些地震有可能引發這次雪崩，救援人員仍在盡力搜救生還者。

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