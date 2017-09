By

【KTSF 黃恩光報導】

踏入了夏季最後一個星期,灣區開始有秋意,這幾天氣溫清涼,比起平均氣溫低了幾度,預料秋天的氣色將會持續幾天。

灣區這兩天有風,大部分時間陽光普照,而氣溫就比較低,沿海地區最高氣溫71度,內陸地區最高氣溫81度。

一股來自北面華盛頓州和俄勒岡州的冷鋒南下,預測灣區週三氣溫會下降。

氣象局預測,部分地區早晨時段有機會降至華氏30至40度,北灣有可能下細雨。

展望週四灣區大致天晴,氣溫持續清涼,週五開始氣溫將回升,而週五也是秋季的第一天。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。