四川瀘州初中生命案疑點重重 家屬同意驗屍（視頻）

By

【i-CABLE】

繼續跟進四川瀘州一名初中生在學校宿舍外死亡的事件,最新發展是家屬據報同意驗屍。當局強調沒有證據顯示是他殺,又稱網上流傳一段懷疑死者被人毆打的影片與同今次事件無關,被打的是另有其人,不過仍然無法令民眾釋疑。

瀘縣太伏鎮中學生死亡事件發酵多天,官民之間對立仍未緩和,警車連日封路。星期二大批群眾不理公安警告,在派出所聚集要求調查真相,有示威者被強行拉入派出所,只有少數記者獲准進入太伏鎮。《重慶晚報》記者到事發的太伏中學了解,太伏中學負責人稱要暫時停課善後,星期五才正常上課。

有宿舍女工帶記者到死者趙鑫的宿舍505室,跟509室一樣,同樣放了四張分上下格的雙層床。

工人稱出事前一晚的深夜,同室同學告訴她趙鑫發燒,摸了一下他額頭,趙鑫稱不用看醫生。凌晨2時再巡房時,趙鑫仍未睡,但沒想到翌日早上就聽到趙鑫死亡消息。

雖然瀘縣公安一再強調會嚴格按程序,由檢察機關監督下查明死亡原因,又否認網上流傳一段有年輕人被毆打的影片是死者趙鑫,指原版視頻能清晰分辨有兩名少年,呼籲網民不要信謠傳。

但警方聲明並沒解釋外界眾多質疑,包括死者家屬提出為何死者跳樓死,而他背部有多處瘀傷及警方迅速封鎖消息及控制家屬。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。