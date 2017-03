全自動機械人咖啡廳登陸舊金山 華裔青年分享創業經歷（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山推出首創全自動機械人咖啡廳Cafe X ,只須用手機程式,就能迅速買到新鮮咖啡,機械人還懂得根據你的喜好,調配不同口味的咖啡。

作為高科技之都的舊金山,現在連沖咖啡工作都可以交由機械人做,Cafe X 全自動機械人咖啡廳幾星期前登陸舊金山Metreon商場,顧客只需用Cafe X的手機程式下單,機械人就會馬上根據顧客喜好,例如加多少糖或奶去調製咖啡,可同時沖兩杯,款式有拿鐵、泡沫、特濃咖啡等。

咖啡沖好後,顧客會收到一個密碼短訊到時來到櫃檯輸入密碼,就可取咖啡。

咖啡價錢約兩元多,咖啡豆來自3間本地咖啡店包括Peets、Verve和AKA,顧客嚐過後,都覺得很好喝。

Cafe X創辦人是年僅23歲的Henry Hu,讀大學時已經開始與人合作研發,機械人用了約3年時間籌備,目前公司一共有13人。

Hu表示,自己是經常喝咖啡的人,不過在咖啡店有時要大排長龍,又留意到一些咖啡師的工作,都是移動杯子或按鈕,而且隨經驗不同,咖啡水準可能不穩定,因此想到將這些工作自動化。

不過他是否擔心機械人令咖啡缺乏一點人情味呢?

Hu說:”我們把自動化科技或機械人技術用於店內的低生產力、沈悶又重覆的工作,至於影響到在咖啡店的體驗,例如人情味和好客,其實是昇華了,因為在場員工不須移動杯子或按鈕,而只讓客人確有良好的體驗。”

Henry Hu在北京出生,在香港長大,在麻省Baptist大學讀商科二年級之後退學,與人合辦此公司起初在香港找合伙人建造機械人的初型,之後在美國找到投資者,於是搬到舊金山。

