自閉症覺醒月專題：華人特殊之友南灣咖啡店開幕

經過4年的籌劃,兩個多月的試營運,華人特殊之友南灣的咖啡店週四正式開幕,咖啡店裡頭有身心障礙人士服務,以及他們的手工藝品。

FCSN咖啡店週四舉行開幕儀式,現場有特殊人士的打擊樂演奏。

華人特殊兒童之友,4年前在聖荷西市立大學對面買下這塊地蓋南灣中心後,就開始籌備要開咖啡店,今年2月開始試營運,週四正式開幕。

華人特殊兒童之友共同會長喬力說:”我們不是為了營利,我們主要是為了幫助我們的小孩,第一個是找到工作機會,第二個是工作訓練的機會,第三個是我們有這個咖啡店,我們FCSN可以跟社區有接觸點,可以創造更多機會給小孩子。”

由於咖啡店的地點並非位於購物中心,來往人潮不多,對面市立大學圖書館的咖啡店日前才剛收攤,很多人都是專程來這裡喝咖啡。

FCSN咖啡店經理邱蕙君說:”希望大家不是純粹支持,因為我只是來支持你,那就一次兩次而已,我希望大家是真的喜歡這個環境。”

店裡的咖啡等飲品及點心,都是身心障礙人士在專人的指導下親手做,店裡還有賣有機肥皂及陶器,其中這些陶瓷餐盤,就是17歲的自閉兒陳孚翰親手做的,而且已經有人訂購,陳孚翰的媽媽林淑玲感動又高興。

林淑玲說:”老師說他一直很吵,自己喃喃自語,但是他只要接觸到黏土,就變得很安靜,因為我們覺得這是機會中的機會,因為他學了5年,產品一直放在家裡,非常感謝FCSN有這樣的平台,給我們孩子有一個機會去展現他自己。”

FCSN從去年開始成立Support Employee Service,幫助這些特殊孩子,先準備好工作技能,然後進入職場。

華人特殊兒童之友共同會長王一尹說:”這是一個長的過程,因為我們的孩子有專門的人,需要經過設計後,能夠來幫助他們,但是當他們熟悉這個工作以後,他們就會非常的認真,非常得高興來完成這樣工作。”

FCSN咖啡店經理表示,由於灣區目前很難找到以時薪論計的工人,因此暫時無法延長營業時間,他們也希望大學生或是想找半工的人,來加入他們的行列。

