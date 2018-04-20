自閉症覺醒月專題：華人特殊之友南灣咖啡店開幕

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【KTSF 萬若全報導】

經過4年的籌劃，兩個多月的試營運，華人特殊之友南灣的咖啡店週四正式開幕，咖啡店裡頭有身心障礙人士服務，以及他們的手工藝品。

FCSN咖啡店週四舉行開幕儀式，現場有特殊人士的打擊樂演奏。

華人特殊兒童之友，4年前在聖荷西市立大學對面買下這塊地蓋南灣中心後，就開始籌備要開咖啡店，今年2月開始試營運，週四正式開幕。

華人特殊兒童之友共同會長喬力說：”我們不是為了營利，我們主要是為了幫助我們的小孩，第一個是找到工作機會，第二個是工作訓練的機會，第三個是我們有這個咖啡店，我們FCSN可以跟社區有接觸點，可以創造更多機會給小孩子。”

由於咖啡店的地點並非位於購物中心，來往人潮不多，對面市立大學圖書館的咖啡店日前才剛收攤，很多人都是專程來這裡喝咖啡。

FCSN咖啡店經理邱蕙君說：”希望大家不是純粹支持，因為我只是來支持你，那就一次兩次而已，我希望大家是真的喜歡這個環境。”

店裡的咖啡等飲品及點心，都是身心障礙人士在專人的指導下親手做，店裡還有賣有機肥皂及陶器，其中這些陶瓷餐盤，就是17歲的自閉兒陳孚翰親手做的，而且已經有人訂購，陳孚翰的媽媽林淑玲感動又高興。

林淑玲說：”老師說他一直很吵，自己喃喃自語，但是他只要接觸到黏土，就變得很安靜，因為我們覺得這是機會中的機會，因為他學了5年，產品一直放在家裡，非常感謝FCSN有這樣的平台，給我們孩子有一個機會去展現他自己。”

FCSN從去年開始成立Support Employee Service，幫助這些特殊孩子，先準備好工作技能，然後進入職場。

華人特殊兒童之友共同會長王一尹說：”這是一個長的過程，因為我們的孩子有專門的人，需要經過設計後，能夠來幫助他們，但是當他們熟悉這個工作以後，他們就會非常的認真，非常得高興來完成這樣工作。”

FCSN咖啡店經理表示，由於灣區目前很難找到以時薪論計的工人，因此暫時無法延長營業時間，他們也希望大學生或是想找半工的人，來加入他們的行列。

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