自閉症覺醒月專題：自閉兒家長望更多人了解自閉症（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華人特殊兒童之友3月底舉辦特殊人士才藝大賽,有不少自閉人士參加,有家長表示,希望不要給自閉兒貼標籤,希望藉著自閉症覺醒月,讓大家更了解自閉症。

華人特殊兒童之友,上個月底在Santa Clara會議中心舉辦特殊人士才藝大賽,演奏木琴的24歲自閉症Tony Nakamoto獲得第二名。

Tony的母親Hiroko Nakamoto說:”他兩歲時不會說話,但會唱歌,我們發現他的音很準。”

Tony的母親在私立學校擔任音樂老師,兒子雖然無法與人溝通,但是應該有音樂天分,於是送他去團體音樂班,但是卻跟大家格格不入。

Hiroko說:”我們希望他學樂器,但問題是他坐不住,木琴需要用站的,我們想應該很適合他。”

Hiroko也強調,對自閉兒早期治療的重要性,現在Tony在上成人課程,有機會在社區及醫院表演,他說是靠許多人幫助的。

Hiroko說:”Tony擁有今天的成就,歸功於老師、治療師、專業師、照護者、、職業及生活教練,還有鄰居,我們很努力為他安排,並維持下去。”

4月是自閉症覺醒月,Hiroko希望外界不要對自閉人士貼標籤。

Hiroko說:”不要有刻板印象,他們都不一樣,就跟你我一樣獨特,不要去評斷他們,因為他們很極端,有些事可以做得很好,有些卻做不來。”

華人特殊兒童之友創辦人之一陳慧明也有自閉症兒子,他說20多年前,每1,500名孩子才有一名診斷出自閉症,現在官方統計,每68個小孩就有1個診斷出自閉症。

陳明慧說:”因為多了很多孩子有自閉,雖然現在資源來講,是比我們20多年前多,可是還是不夠提供給這麼多自閉症小孩,所以家長還是很辛苦找資源。”

