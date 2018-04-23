自閉症覺醒月專題：自閉兒家長望更多人了解自閉症（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

華人特殊兒童之友3月底舉辦特殊人士才藝大賽，有不少自閉人士參加，有家長表示，希望不要給自閉兒貼標籤，希望藉著自閉症覺醒月，讓大家更了解自閉症。

華人特殊兒童之友，上個月底在Santa Clara會議中心舉辦特殊人士才藝大賽，演奏木琴的24歲自閉症Tony Nakamoto獲得第二名。

Tony的母親Hiroko Nakamoto說：”他兩歲時不會說話，但會唱歌，我們發現他的音很準。”

Tony的母親在私立學校擔任音樂老師，兒子雖然無法與人溝通，但是應該有音樂天分，於是送他去團體音樂班，但是卻跟大家格格不入。

Hiroko說：”我們希望他學樂器，但問題是他坐不住，木琴需要用站的，我們想應該很適合他。”

Hiroko也強調，對自閉兒早期治療的重要性，現在Tony在上成人課程，有機會在社區及醫院表演，他說是靠許多人幫助的。

Hiroko說：”Tony擁有今天的成就，歸功於老師、治療師、專業師、照護者、、職業及生活教練，還有鄰居，我們很努力為他安排，並維持下去。”

4月是自閉症覺醒月，Hiroko希望外界不要對自閉人士貼標籤。

Hiroko說：”不要有刻板印象，他們都不一樣，就跟你我一樣獨特，不要去評斷他們，因為他們很極端，有些事可以做得很好，有些卻做不來。”

華人特殊兒童之友創辦人之一陳慧明也有自閉症兒子，他說20多年前，每1,500名孩子才有一名診斷出自閉症，現在官方統計，每68個小孩就有1個診斷出自閉症。

陳明慧說：”因為多了很多孩子有自閉，雖然現在資源來講，是比我們20多年前多，可是還是不夠提供給這麼多自閉症小孩，所以家長還是很辛苦找資源。”

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