自閉症覺醒月專題：自閉症女兒母親訴心聲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

4月份是自閉症覺醒月,根據統計每年美國被診斷出有自閉症的兒童人數一直上升,本台一連3集帶大家了解自閉症,首先是一位媽媽的心聲。

19歲的Alice,以黃河協奏曲在卡內基音樂廳獲得國際音樂比賽第二名,她在兩歲半的時候被診斷出自閉症,大部分的小孩都喜歡玩玩具,或看卡通,她卻被電視賣鋼琴的廣告吸引。

梅嘉說:”我這個女兒當時兩歲多,她甚麼電視節目都不看,但是對這個節目她就一直看,看了一個多鐘頭,都不動。”

母親梅嘉於是買了一台琴讓女兒彈,有一天女兒居然能夠聽著光碟連續彈了4首歌,了解女兒可能有這方面才能,但在找尋鋼琴老師過程也是十分的挫折,在Alice 9歲那年參加華人特殊兒童之友音樂夏令營,終於碰到了一位良師。

然而不跟人溝通的Alice,跟鋼琴老師也花了兩三年的磨合期。

梅嘉說:”老師教她,她不懂就發脾氣,她會打這個琴,會扔這本書,兩個人溝通到不需要語言了,這是一個很長的過程。”

梅嘉說自閉症是一個人溝通方面問題,因而產生了學習障礙。

梅嘉說:”自閉的小孩知道的東西,比我們知道她知道的東西多的多,只是她不表達,你不知道她知道,所以她們內心很焦慮,因為我都知道,你還一直跟我講,煩不煩,所以開始發脾氣。(你花多少才時間了解她)我到現在還沒有很了解她,說實在。”

4月是自閉症覺醒月,根據統計,美國3歲到17歲,每45個小孩就有一個被診斷出不同程度的自閉症,數字相當驚人。

面對家有自閉兒,梅嘉的經驗是:”主要是自己能夠注意到這個情況,從她很小的時候開始,要早一點給她得到幫助,這個早期介入,越早來教用專業隊伍來教她們是越好的,對他們的以後的生活,有很大的幫助。”

梅嘉說,家有特殊兒的父母,就擔心的就是孩子大了無法照顧他們。

目前Alice參加華人特殊兒童之友Dream Achievers Band,擔任鍵盤手,到許多地方演出,雖然無法跟人語言溝通,但是卻可以跟團員用音樂交流。

在採訪過程中,發現Alice會突然的抱住媽媽,梅嘉告訴我們一個自閉兒的小祕密,原來Alice是在摸媽媽的頭髮,可以讓她感到安全感。

