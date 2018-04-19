自閉症覺醒月專題：自閉症女兒母親訴心聲（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

4月份是自閉症覺醒月，根據統計每年美國被診斷出有自閉症的兒童人數一直上升，本台一連3集帶大家了解自閉症，首先是一位媽媽的心聲。

19歲的Alice，以黃河協奏曲在卡內基音樂廳獲得國際音樂比賽第二名，她在兩歲半的時候被診斷出自閉症，大部分的小孩都喜歡玩玩具，或看卡通，她卻被電視賣鋼琴的廣告吸引。

梅嘉說：”我這個女兒當時兩歲多，她甚麼電視節目都不看，但是對這個節目她就一直看，看了一個多鐘頭，都不動。”

母親梅嘉於是買了一台琴讓女兒彈，有一天女兒居然能夠聽著光碟連續彈了4首歌，了解女兒可能有這方面才能，但在找尋鋼琴老師過程也是十分的挫折，在Alice 9歲那年參加華人特殊兒童之友音樂夏令營，終於碰到了一位良師。

然而不跟人溝通的Alice，跟鋼琴老師也花了兩三年的磨合期。

梅嘉說：”老師教她，她不懂就發脾氣，她會打這個琴，會扔這本書，兩個人溝通到不需要語言了，這是一個很長的過程。”

梅嘉說自閉症是一個人溝通方面問題，因而產生了學習障礙。

梅嘉說：”自閉的小孩知道的東西，比我們知道她知道的東西多的多，只是她不表達，你不知道她知道，所以她們內心很焦慮，因為我都知道，你還一直跟我講，煩不煩，所以開始發脾氣。（你花多少才時間了解她）我到現在還沒有很了解她，說實在。”

4月是自閉症覺醒月，根據統計，美國3歲到17歲，每45個小孩就有一個被診斷出不同程度的自閉症，數字相當驚人。

面對家有自閉兒，梅嘉的經驗是：”主要是自己能夠注意到這個情況，從她很小的時候開始，要早一點給她得到幫助，這個早期介入，越早來教用專業隊伍來教她們是越好的，對他們的以後的生活，有很大的幫助。”

梅嘉說，家有特殊兒的父母，就擔心的就是孩子大了無法照顧他們。

目前Alice參加華人特殊兒童之友Dream Achievers Band，擔任鍵盤手，到許多地方演出，雖然無法跟人語言溝通，但是卻可以跟團員用音樂交流。

在採訪過程中，發現Alice會突然的抱住媽媽，梅嘉告訴我們一個自閉兒的小祕密，原來Alice是在摸媽媽的頭髮，可以讓她感到安全感。

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