中國遊客夫婦Sequoia國家公園失蹤一週 至今下落不明

【KTSF 崔凱橋報導】

一對中國遊客夫婦一星期前在Sequoia國家公園遊覽時失蹤,至今仍然下落不明。

失蹤的中國籍夫婦是31歲的Yinan Wang,高5呎11吋、中等身材、黑髮和咖啡色眼睛,以及30歲的Jie Song。

警方表示,最後一次看到夫婦是在8月6號大約下午兩時,在Sequoia國家公園的Crystal Cave路夾Generals Highway,這對夫婦參加了公園內的水晶洞遊覽團後,便失去縱影。

兩天後,警方在加州180號公路Convict Flat附近的一個500英尺的懸崖草叢,找到夫婦租借的2012年白色福特Focus房車的車牌,車牌為6XMM431。



目前,多個執法部門國家管理員聯合在公園內展開大規模的陸空搜索工作。

