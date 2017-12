紐約時代廣場爆炸案疑兇案發前曾調侃特朗普

By

【KTSF 陶璟樂報導】

更多有關紐約時代廣場爆炸恐襲案,嫌犯的細節曝光,內容令人細思極恐。

根據CNN的報導,爆炸案嫌犯,27歲的孟加拉移民Akayed Ullah,於2011年以F43親屬移民簽證進入美國,在案發之前沒有犯罪記錄。

他現在面臨5項聯邦恐怖主義控罪,和3項州恐怖主義控罪。

當局表示,Ullah和妻子有一個1歲大的孩子,當局也前往他妻子位於孟加拉首都達卡的住所 ,並詢問為何Ullah會加入恐怖組織,沒有得到答案。

調查還發現,襲擊發生以前,Ullah在的臉書上寫道”特朗普沒有保護國家”(Trump you failed to protect your nation),還發現在Ullah的護照上寫道:”美國人,發狂死吧”(O AMERICA, DIE IN YOUR RAGE)。

而Ullah自己也承認效力於伊斯蘭國恐怖組織,當局表示他很有可能在2014年就存在激進思想,在案發後有消息說,他向警方承認是因為以色列最近的行動而受到剌激去做案。

