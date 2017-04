巡警東灣截停汽車搜出200磅大麻 100萬現金

By

【KTSF 崔凱橋報導】

加州公路巡警(CHP)在東灣Castro Valley的580公路截停因違規使用手機的司機,意外在車上檢獲大量的大麻,之後在跟進調查中再搜出100萬元現金。

巡警週六在580公路嘗試截停一名貨車司機,因為他在駕駛時違規使用手提電話,兩車駕駛至路旁時,一輛房車突然在巡警車前切線,試圖引起巡警注意,讓貨車有機會逃走。

巡警覺得可疑,在駛至Castro Valley出口處附近,再度截停兩車,並在貨車上檢獲200磅大麻,在房車上搜出另外8磅大麻,兩名疑犯即場被捕。

阿拉米達縣警方在調查過程,懷疑兩名疑犯與當地一個儲貨倉有關,在取得搜查令後,前往倉庫後搜獲100磅正在加工的大麻、一個裝有100萬美元的行李箱,以及種植大麻的設備。

案件仍在調查中,目前未有透露更多詳情。

