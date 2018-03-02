南加3童住骯髒大木箱數年 父母涉虐兒被捕

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【KTSF 崔凱橋報導】

南加州警方週三在一次巡邏行動中，在沙漠地帶發現一個大型木箱，並在箱內發現3名兒童，他們的父母涉嫌虐兒，已被警方拘捕。

警方在行動中找到一輛遭棄置的旅行拖車，以及一個沒有水電供應、由木板嵌成的長方形大箱，警方在箱內發現3名分別11歲、13歲以及14歲的小童，當局估計他們在大箱內居住已有4年的時間。

木箱大約4呎乘10呎大，內裏的居住環境惡劣，衛生情況差，附近堆積垃圾堆以及人類排泄物。

目前3名兒童已被送往兒童及家庭服務部門看管，他們外表看來沒有營養不良的徵狀，但會被帶到醫院檢查，3名兒童似乎也沒有上學。

當局稱，3名兒童似乎並非在不情願下被禁錮，而涉案的51歲婦人Mona Kirk，以及73歲男子Daniel Panico涉嫌蓄意殘忍虐待兒童，目前仍被扣押，保釋金定為10萬元。

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