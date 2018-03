南加3童住骯髒大木箱數年 父母涉虐兒被捕

By

【KTSF 崔凱橋報導】

南加州警方週三在一次巡邏行動中,在沙漠地帶發現一個大型木箱,並在箱內發現3名兒童,他們的父母涉嫌虐兒,已被警方拘捕。

警方在行動中找到一輛遭棄置的旅行拖車,以及一個沒有水電供應、由木板嵌成的長方形大箱,警方在箱內發現3名分別11歲、13歲以及14歲的小童,當局估計他們在大箱內居住已有4年的時間。

木箱大約4呎乘10呎大,內裏的居住環境惡劣,衛生情況差,附近堆積垃圾堆以及人類排泄物。

目前3名兒童已被送往兒童及家庭服務部門看管,他們外表看來沒有營養不良的徵狀,但會被帶到醫院檢查,3名兒童似乎也沒有上學。

當局稱,3名兒童似乎並非在不情願下被禁錮,而涉案的51歲婦人Mona Kirk,以及73歲男子Daniel Panico涉嫌蓄意殘忍虐待兒童,目前仍被扣押,保釋金定為10萬元。

