無法分開扣押非法入境父母及子女 當局暫停零容忍政策

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負責邊境執法的最高聯邦官員週一透露，自從上週特朗普總統簽署行政命令後，當局已暫停執行移民執法零容忍政策，不過聯邦司法部長Jeff Sessions則強調，還是會繼續對非法入境人士刑事起訴。

聯邦執法人員採取零容忍政策，導致從邊境偷渡來美的家庭分散的問題，持續在各地遭到抗議聲浪。

美聯社週一報導指，海關和邊境保護局局長Kevin McAleenan在德州向媒體表示，當局已暫停零容忍政策。

他指出，自從上星期總統簽署行政命令，要求一家大小無證移民應該一起被扣押，大人小孩不用分開後，海關和邊境保護局就停止對非法入境者提出刑事起訴，因為如果父母不能與孩子分開，就無法展開起訴程序，他正在研究如何恢復執法。

不過，司法部長Sessions週一在內華達州Reno演講時，還是堅持要對偷渡者刑事起訴。

Sessions說：”我們繼續檢控非法入境成年人，但將盡力避免家庭分離。”

Sessions並抨擊，無證孩童其實是美國破碎移民系統的受害者，他們中有八成是獨自被暴力幫派份子人口走私到美國的。

特朗普也發推文表示，不能容忍這些人入侵美國，還說一旦有人入境，就應該馬上遣返，不需經過法官或法院程序決定。

此番發言隨即引發抨擊，法界人士稱，此舉違反憲法中保障人人都能享有正當訴訟程序的權利。

自從特朗普簽署行政命令，避免家庭分離以來，許多受影響的家庭還是感到困惑，不清楚是否還會被檢控，以及何時才能與被美國政府送到收容設施的孩子們團聚。

官方數據指出，到6月9日為止，共有2.300名孩童因為零容忍政策與家長分離。

對於政策轉彎不讓家庭分離，白宮指出，這只是短暫的方案，因為空間和人力等資源不足，無法將所有家庭留置在一起，希望找到永久解決方案，停止非法入境問題。

白宮發言人桑德斯說：”這是個權宜辦法，不會持續太久，國會應該動起來，該盡其職責，（收押）只能短期，因為空間很快會用完，我們將資源用盡，為了要讓這些家庭在一起。”

因為為特朗普辯護，桑德斯週末期間和丈夫前往維珍尼亞州一間餐館與家人用餐時，被東主以不滿她為特朗普工作而要求她離開，她與丈夫於是禮貌的離開。

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