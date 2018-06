無法分開扣押非法入境父母及子女 當局暫停零容忍政策

By

【KTSF】

負責邊境執法的最高聯邦官員週一透露,自從上週特朗普總統簽署行政命令後,當局已暫停執行移民執法零容忍政策,不過聯邦司法部長Jeff Sessions則強調,還是會繼續對非法入境人士刑事起訴。

聯邦執法人員採取零容忍政策,導致從邊境偷渡來美的家庭分散的問題,持續在各地遭到抗議聲浪。

美聯社週一報導指,海關和邊境保護局局長Kevin McAleenan在德州向媒體表示,當局已暫停零容忍政策。

他指出,自從上星期總統簽署行政命令,要求一家大小無證移民應該一起被扣押,大人小孩不用分開後,海關和邊境保護局就停止對非法入境者提出刑事起訴,因為如果父母不能與孩子分開,就無法展開起訴程序,他正在研究如何恢復執法。

不過,司法部長Sessions週一在內華達州Reno演講時,還是堅持要對偷渡者刑事起訴。

Sessions說:”我們繼續檢控非法入境成年人,但將盡力避免家庭分離。”

Sessions並抨擊,無證孩童其實是美國破碎移民系統的受害者,他們中有八成是獨自被暴力幫派份子人口走私到美國的。

特朗普也發推文表示,不能容忍這些人入侵美國,還說一旦有人入境,就應該馬上遣返,不需經過法官或法院程序決定。

此番發言隨即引發抨擊,法界人士稱,此舉違反憲法中保障人人都能享有正當訴訟程序的權利。

自從特朗普簽署行政命令,避免家庭分離以來,許多受影響的家庭還是感到困惑,不清楚是否還會被檢控,以及何時才能與被美國政府送到收容設施的孩子們團聚。

官方數據指出,到6月9日為止,共有2.300名孩童因為零容忍政策與家長分離。

對於政策轉彎不讓家庭分離,白宮指出,這只是短暫的方案,因為空間和人力等資源不足,無法將所有家庭留置在一起,希望找到永久解決方案,停止非法入境問題。

白宮發言人桑德斯說:”這是個權宜辦法,不會持續太久,國會應該動起來,該盡其職責,(收押)只能短期,因為空間很快會用完,我們將資源用盡,為了要讓這些家庭在一起。”

因為為特朗普辯護,桑德斯週末期間和丈夫前往維珍尼亞州一間餐館與家人用餐時,被東主以不滿她為特朗普工作而要求她離開,她與丈夫於是禮貌的離開。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。