明州警員稱同僚聽到巨響突開槍 澳籍婦人中彈身亡

【KTSF】

明尼阿波利斯市日前發生的一宗警員開槍案,導致一名澳洲籍婦人喪命,當時在警車內的一名警員稱,與他同行的警員因為聽到警車附近有巨響,於是開槍。

警員Matthew Harrity的供詞,是當地警方首度就槍擊案披露的細節,來自澳洲的40歲冥想導師Justine Damond原定8月出嫁,她週六晚因為聽到住屋附近的後巷疑似有性侵案發生,於是報警求助,警員到場後,她在警車外被車中一名警員開槍射殺身亡。

案中開槍的警員Mohamed Noor至今仍拒絕接受警方問話,Noor的律師表示,暫時未知其當事人何時或會否接受警方問話,而根據法例,警方不可強行向疑犯問話。

根據Harrity的供詞,Damond當時走近警車司機座位的車窗,這時他聽到警車外有巨響,坐在他身旁的Noor這時透過司機座位的車窗,向Damond開槍。

涉案兩名警員已休假,Harrity加入明尼阿波利斯警隊有一年,Noor接近兩年。

