明州警員稱同僚聽到巨響突開槍 澳籍婦人中彈身亡

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明尼阿波利斯市日前發生的一宗警員開槍案，導致一名澳洲籍婦人喪命，當時在警車內的一名警員稱，與他同行的警員因為聽到警車附近有巨響，於是開槍。
警員Matthew Harrity的供詞，是當地警方首度就槍擊案披露的細節，來自澳洲的40歲冥想導師Justine Damond原定8月出嫁，她週六晚因為聽到住屋附近的後巷疑似有性侵案發生，於是報警求助，警員到場後，她在警車外被車中一名警員開槍射殺身亡。
案中開槍的警員Mohamed Noor至今仍拒絕接受警方問話，Noor的律師表示，暫時未知其當事人何時或會否接受警方問話，而根據法例，警方不可強行向疑犯問話。
根據Harrity的供詞，Damond當時走近警車司機座位的車窗，這時他聽到警車外有巨響，坐在他身旁的Noor這時透過司機座位的車窗，向Damond開槍。
涉案兩名警員已休假，Harrity加入明尼阿波利斯警隊有一年，Noor接近兩年。
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