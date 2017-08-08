澳洲少年游水後雙腳血淋淋 原來被海虱咬

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【KTSF 吳宇斌報導】

澳洲墨爾本一處海灘海面出現一種好恐怖的海虱，一名青少年雙腳被咬到血淋淋。

Sam Kanizay日前在墨爾本一個海灘游水，突然發現雙腳血淋淋，要送院治療，他說當時都不知道發生何事，於是打電話給父母，回家用水沖都止不住流血。

雖然雙腳血淋淋，但他媽媽說，當時他似乎沒有好痛，由於不斷流血，一直沖不掉，於是立即把他送往醫院，需要接受抗生素治療。

家人也決定將事情告訴大家，有英國科學家認為，咬人的是一種海虱，叫做amphipods。

海洋生物學教授說Ian Horsfall：”海虱是一種甲殼動物，與蝦蟹龍蝦之類有關連，有上萬種 大小由一毫米至三公分都有，而巨型的就不生活在近海，而在南極深海。”

教授相信，這些海虱日間在較深的海下，晚間冒出海面，當時該名青少年游夜水，碰巧有一群海虱在海面，近住沙灘，大群海虱纒住他雙腳，咬到血淋淋。

教授強調這個是很個別的案例，很少會碰到，醫院方面都不知道那是什麼東西。

少年的爸爸第二晚帶住一個兜網與生肉到該處海灘撈到海虱，那些微小的甲殼動物，成群咬著生肉少年今天未出院，仍。

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