澳洲少年游水後雙腳血淋淋 原來被海虱咬

【KTSF 吳宇斌報導】

澳洲墨爾本一處海灘海面出現一種好恐怖的海虱,一名青少年雙腳被咬到血淋淋。

Sam Kanizay日前在墨爾本一個海灘游水,突然發現雙腳血淋淋,要送院治療,他說當時都不知道發生何事,於是打電話給父母,回家用水沖都止不住流血。

雖然雙腳血淋淋,但他媽媽說,當時他似乎沒有好痛,由於不斷流血,一直沖不掉,於是立即把他送往醫院,需要接受抗生素治療。

家人也決定將事情告訴大家,有英國科學家認為,咬人的是一種海虱,叫做amphipods。

海洋生物學教授說Ian Horsfall:”海虱是一種甲殼動物,與蝦蟹龍蝦之類有關連,有上萬種 大小由一毫米至三公分都有,而巨型的就不生活在近海,而在南極深海。”

教授相信,這些海虱日間在較深的海下,晚間冒出海面,當時該名青少年游夜水,碰巧有一群海虱在海面,近住沙灘,大群海虱纒住他雙腳,咬到血淋淋。

教授強調這個是很個別的案例,很少會碰到,醫院方面都不知道那是什麼東西。

少年的爸爸第二晚帶住一個兜網與生肉到該處海灘撈到海虱,那些微小的甲殼動物,成群咬著生肉少年今天未出院,仍。

