By

【KTSF 吳倩妤報導】

澳洲警方破獲當地歷來最大宗冰毒案,估計巿值近9億澳元。

超過900公斤冰毒收藏在一些木地板的夾層中,每一塊木地板可以藏到兩公斤冰毒。

當地警方表示,這些木地板是經水路由中國運往墨爾本。

墨爾本警方在2月拘捕兩名懷疑涉案的當地人後,根據線索在郊區一個倉庫搜出70箱藏有毒品的木板,相信冰毒來自亞洲地區。

當局正緝捕兩名亞裔男子。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。