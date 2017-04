By

【KTSF 吳倩妤報導】

繼美國宣布實行”美國優先”政策後,澳洲政府週二亦宣布實行”澳洲優先”政策,停止向外藉勞工發出”457工作簽證”,並收緊工作簽證的申請條件,保障澳洲國民就業。

澳洲政府表示,未來的短期工作簽證會要求申請者通過更嚴格的英語水平、工作技能測試,要具備最少兩年工作經驗,申請人也必須接受警方檢查。

澳洲總理特恩布爾表示,新措施是要確保澳洲人獲得優先聘用機會,保障澳洲國家利益。

澳洲現時約有95,000名外籍勞工持有”457工作簽證”,當局表示,已發出的簽證將不受影響。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。