【i-CABLE】

澳洲多個省份及地區發現最少13宗士多啤梨(草莓)藏有縫紉針事件,大批士多啤梨要回收及銷毀。

澳洲昆士蘭省、塔斯曼尼亞等6個省份及地區,上星期至今發現13宗士多啤梨果肉藏針事件,一名男子送院,多個品牌士多啤梨需要回收。

昆士蘭省懸紅十萬澳元緝兇,澳洲衛生部長表示正全力追查案件,同時會檢視現時水果供應流程是否有漏洞。

新西蘭有大型超市停售澳洲進口士多啤梨,有果農稱損失慘重,當局提醒民眾進食士多啤梨前,應先切開檢查,確保沒有異物。

