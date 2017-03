馬航370客機失聯3年 家屬備受精神折磨（視頻）

By

2014年3月8日,馬航 MH370 客機失去聯絡,至今仍然無任何人能夠證實它是如何消失,機上239人發生過什麼事,甚至是生是死,都仍是一個問號。3年過去,這宗當年的國際頭版新聞,已經慢慢淡出好多人的眼球,不過對一班家屬來說,仍然難以接受這個空白的答案。

姜輝的母親是失聯馬航客機乘客,3年來他為找尋事件真相奔波,到過澳洲、馬來西亞,甚至馬達加斯加找殘骸,但從未敢踏足母親的家半步。

各國停止搜索,調查一直沒有明確結果,意味著他們家人的生死和事件真相可能永遠石沉大海。

有家屬向法院要求為機上的太太開出死亡證明,姜輝理解各家屬面對不明朗的前景時的做法,他和部分乘客家屬正研究,可否向各涉事國家及馬航、波音公司等籌得一筆過款項,以基金形式,用每年投資的利潤去維持有限度的搜索。

3年來不少家屬都出現不同程度上的心理和精神問題,姜輝指家屬一直有嘗試向中方和馬航要求心理輔導,但成功申請的個案非常少。他指希望在事件未水落石出時,各涉事方能出於責任或人道,給予家屬支援。

