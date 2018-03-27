俄前特工毒害案 美歐多國驅逐過百俄外交人員出境

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俄羅斯被指毒害前特工的風波擴大，美國聯同歐洲、加拿大、澳洲等23個國家，合共驅逐過百個俄羅斯外交人員出境，是自冷戰以來，西方國家對俄羅斯人員最大規模的驅逐行動。

其中美國驅逐60人，俄羅斯副外長強調會嚴厲回應，但莫斯科仍然願意跟華府對話。

美國宣布驅逐俄羅斯外交人員，同時勒令西雅圖的俄羅斯領事館下週一關閉。在消息公布後，有到來辦證的俄羅斯人稱，領事館已停止辦公，請她們到其他城市的使領館辦理。

華府官員指，西雅圖的俄羅斯領事館靠近美軍潛艇基地，和波音公司製造設施，相信是俄羅斯秘密執行情報行動的重要據點。官員估計，現時有約100個俄羅斯情報人員在美國活動。

這次美國驅逐的俄方人員多達60人，48人在俄羅斯大使館工作，12人在紐約聯合國總部，需於7天內離境。

美國此次配合歐洲國家對俄羅斯強硬回應，跟總統特朗普上週致電俄羅斯總統普京時的態度不同，白宮稱兩國關係走向取決於普京。俄羅斯駐美大使安東諾夫指責美國破壞兩國關係。

聯合驅逐俄羅斯外交人員的國家，還包括十多個歐洲國家、烏克蘭、加拿大及澳洲，以示支持英國，並表明不能容忍自二次大戰後，再次有國家在歐洲使用化武。

英國首相文翠珊感謝多國支持，認為彰顯大家團結，又形容俄羅斯的敵對活動已進入新階段。

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