俄前特工毒害案 美歐多國驅逐過百俄外交人員出境

俄羅斯被指毒害前特工的風波擴大,美國聯同歐洲、加拿大、澳洲等23個國家,合共驅逐過百個俄羅斯外交人員出境,是自冷戰以來,西方國家對俄羅斯人員最大規模的驅逐行動。

其中美國驅逐60人,俄羅斯副外長強調會嚴厲回應,但莫斯科仍然願意跟華府對話。

美國宣布驅逐俄羅斯外交人員,同時勒令西雅圖的俄羅斯領事館下週一關閉。在消息公布後,有到來辦證的俄羅斯人稱,領事館已停止辦公,請她們到其他城市的使領館辦理。

華府官員指,西雅圖的俄羅斯領事館靠近美軍潛艇基地,和波音公司製造設施,相信是俄羅斯秘密執行情報行動的重要據點。官員估計,現時有約100個俄羅斯情報人員在美國活動。

這次美國驅逐的俄方人員多達60人,48人在俄羅斯大使館工作,12人在紐約聯合國總部,需於7天內離境。

美國此次配合歐洲國家對俄羅斯強硬回應,跟總統特朗普上週致電俄羅斯總統普京時的態度不同,白宮稱兩國關係走向取決於普京。俄羅斯駐美大使安東諾夫指責美國破壞兩國關係。

聯合驅逐俄羅斯外交人員的國家,還包括十多個歐洲國家、烏克蘭、加拿大及澳洲,以示支持英國,並表明不能容忍自二次大戰後,再次有國家在歐洲使用化武。

英國首相文翠珊感謝多國支持,認為彰顯大家團結,又形容俄羅斯的敵對活動已進入新階段。

