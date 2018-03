By

【i-CABLE】

德薩斯州在本月內發生至少5宗郵包爆炸案,週三凌晨,懷疑安裝炸彈的疑犯在與警方對峙時,引爆炸彈自殺身亡。

警方表示,在週二凌晨於奧斯汀南面發生的郵包爆炸案發生後,調查人員在奧斯汀城郊一間酒店鎖定疑犯的車輛,並等待拆彈車到達。

而等待期間,該車輛開到路上,開了一段距離後在路邊停下,警方全程跟蹤該車輛,在特警部隊到達後,疑犯在車內引爆炸彈。

警方透露,疑犯為24歲白人男子Mark Anthony Conditt ,警方認為他與奧斯汀自本月初發生的4宗郵包爆炸案有關,但當局認為目前尚未清楚疑犯是否單獨作案,當局亦未確認是否有其他爆炸裝置威脅公眾安全。

近期的一系列郵包爆炸案,已造成兩人死亡、4人受傷。

