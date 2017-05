By

【KTSF 梁益萱報導】

超市常見的Aunt Jemima品牌冷凍煎餅等產品,疑似遭李斯特菌污染需要回收。

Aunt Jemima品牌需要回收的產品,包括冷凍pancakes、waffles還有法國吐司,都疑似遭李斯特菌污染。

Aunt Jemima的母公司Pinnacle Foods表示,上週五晚間在工廠發現有李斯特菌後就決定回收產品,該公司表示,目前還沒有收到任何消費者病例 ,但已通知行銷通路商家回收產品。

