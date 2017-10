加州審計報告發現聖塔克拉縣選務處頻頻出錯（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州最新的審計報告發現,由於南灣聖他克拉縣選務處制度存在問題,導致過去10年給出多達26項錯誤信息,而錯誤最多的是關於選舉分區地圖以及選民手冊中,關於候選人的政見及論據內容,州府現在要求聖縣選務處必須就錯誤做出改正。

對於州府週二公佈的最新選務審計報告,代表聖縣的加州眾議員羅達倫在記者會上表示,由於聖縣選務處在政策和程序上存在漏洞,導致許多選舉資料出現錯誤。

羅達倫說:”這些錯誤不是因為缺少資源,縣選務處再次說明,是因為政策和程序不完善,導致文字資料出現錯誤,而不是因為人手少,資源不夠。”

審核員發現,聖縣選務處從2010到2016年出現的錯誤,包括打錯字、發送錯誤選票、地圖有誤、校對不夠準確,以及對供應商的監督不力等。

羅達倫說:”過去10年發現26項錯誤,審核員找出的問題有不正確的學區邊界地圖,令分發出去的選民資料手冊有誤。”

其它錯誤比例較多的還有,選民手冊中有關候選人政見與論據方面的一些疏漏,另外供應商出錯有7項,例如供應商使用的軟件,安排選民去了錯誤選區,而其中6項錯誤,聖縣選務處都沒有向供應商索取賠償,而每一項錯誤造成的損失可能都超過25萬元。

羅達倫對這些錯誤表示失望,聖縣選務處必須根據審計部門提出的建議而作出改正。

羅達倫說:”我們有義務修改選務程序,維護民主的完整性。”

不過審計同時也發現,這些錯誤幸虧沒有影響選舉結果。

聖縣選務處則表示,接受審計報告的建議,並將做出改正,避免同類問題再度發生。

